Программа по сохранению репродуктивной функции появится в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальную программу по сохранению репродуктивной функции запускают в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Как отмечается, в Нижегородскую область с комплексным аудитом службы акушерства и гинекологии приехал национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии им В.И.Кулакова Минздрава России. Совместно с НМИЦ было принято решение запустить программу по сохранению репродуктивной функции как у женщин, так и у мужчин.

-Где бы и от чего бы не лечился наш пациент, приоритет в выборе тактики лечения - сохранить репродуктивную функцию человека, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Подобный подход будет требовать от врачей повышенного уровня знаний и навыков. Однако такие меры помогут решить демографический вопрос в области.