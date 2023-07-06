223 автобуса оснащены кондиционерами в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

223 автобуса НПАТа оснащены кондиционерами в салоне. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

На данный момент выполнен ремонт и проведено техобслуживание кондиционеров на 44 автобусах города. А возникающие неполадки устраняются в рабочем режиме.

Напомним, движение трех автобусов изменится из-за перекрытия улицы Сергея Акимова в Нижнем Новгороде.

Проезд будет закрыт с 8.00 8 июля до конца суток 4 августа по улице Сергея Акимова на съезде с Борского моста в сторону улицы Народной.

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