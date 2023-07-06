Проезд по Комсомольскому шоссе ограничат в Нижнем Новгороде. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта на участке Комсомольского шоссе в Нижнем Новгороде ограничат с 7 по 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Участок Комсомольского шоссе и съезд с проспекта Ленина в районе дома №11 на Комсомольском шоссе перекроют с 20.00 7 июля до 23.59 23 июля. Такие неудобства связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В департаменте транспорта отмечают, что движение в сторону площади Комсомольской будет предусмотрено по одной полосе. Для встречных автомобилей организуют временную дорогу.

– Съехать с проспекта Ленина на Комсомольское шоссе можно будет по ответвлению шоссе, предназначенному ранее только для заезда транспорта на площадь – на проезде будет временно организовано двустороннее движение, – пояснили в департаменте.

В направлении Комсомольской площади автобусы А-7, Т-13, Т-86, Т-94 будут следовать по первому съезду транспортной развязки Комсомольского шоссе и проспекта Ленина, далее по Комсомольскому шоссе с разворотом на пересечении с Шлиссельбургской улицей и выезжая на Комсомольское шоссе. А в направлении улицы Июльских дней маршруты автобусов останутся без изменений.

Схема движения общественного транспорта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

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