Нижегородский адвокат Александр Немов рассказал подробности нападения на него в Чечне

Александру Немову порезали ногу. Фото: Залина ТАТАРОВА

Нижегородский адвокат Александр Немов, который вместе с журналисткой Еленой Милашиной стал жертвой нападения в Чечне, рассказал подробности произошедшего. Его слова публикует Федеральная палата адвокатов России.

Правозащитник и сотрудница «Новой газеты» прибыли в Грозный 4 июля на оглашение приговора Зареме Мусаевой - супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую вывезли из Нижнего Новгорода в январе 2022 года.

По словам Александра Немова, нападение произошло по дороге от аэропорта в суд. Несколько машин прижали их такси и вынудили водителя остановиться, после чего оттуда выскочили 10 человек в балаклавах и напали на пассажиров.

- Они остановились, выволокли, выбросили [нас] на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками, мне ударили ножом в ногу... Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо, - рассказал Немов.

Адвоката и его спутницу поставили на колени и приставили пистолет к затылку. Забрали всю технику, телефон, ноутбук, поручения по делу, порвали адвокатское удостоверение и загранпаспорт, продолжая при этом избиение. Когда нападающие уехали, кто-то – предположительно, таксист - вызвал скорую.

В результате Елену Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев и ушибы, а Алексея Немова – ушибы и колотую рану ноги. Их доставили в грозненскую больницу, потом перевезли в Беслан, после чего пострадавших отправили спецбортом МЧС в Москву - лечение они продолжат уже там.

Что касается Зарему Мусаевой, то ее суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.