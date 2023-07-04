Программу по профилактике и лечению рака кишечника запустят в Нижегородской области в 2024 году Фото: Алиса ТИТКО

Онкопрограмму по профилактике и лечению рака кишечника запустят в Нижегородской области в следующем году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Новая программа связана с увеличением числа заболевших колоректальным раком.

- Осознавая этот вызов, приступили к разработке специальной программы по профилактике, диагностике и лечению этого вида рака. Программа начнет свою реализацию в 2024 году, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Специалисты будут комплексно обследовать жителей четырех возрастных категорий – 45, 50, 55 и 60 лет. В рамках программы нижегородцы будут сдавать кровь на поиск маркеров, а также проходить эндоскопическую диагностику.

Апробацию программы начнут уже с 1 сентября 2023 года для одного из предприятий региона.