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НовостиОбщество3 июля 2023 5:38

Два дома останутся без воды в Нижнем Новгороде 3 июля

Отключения запланированы в Канавинском и Московском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Два дома останутся без воды в Нижнем Новгороде 3 июля.

Два дома останутся без воды в Нижнем Новгороде 3 июля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два дома останутся без холодной и горячей воды в Нижнем Новгороде 3 июля. Отключения запланированы в Канавинском и Московском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Канавинском районе без горячей воды останутся жители дома №14 по улице Тонкинской, воду отключат в 9.00, а дадут – в 15.00.

В Московском районе по адресу улица Глинки, 40 с 9 до 12 часов не будет холодной воды.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.