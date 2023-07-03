Два дома останутся без воды в Нижнем Новгороде 3 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два дома останутся без холодной и горячей воды в Нижнем Новгороде 3 июля. Отключения запланированы в Канавинском и Московском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Канавинском районе без горячей воды останутся жители дома №14 по улице Тонкинской, воду отключат в 9.00, а дадут – в 15.00.

В Московском районе по адресу улица Глинки, 40 с 9 до 12 часов не будет холодной воды.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.