Жители Автозаводского района жалуются на подвальных блох в квартирах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода жалуются на подвальных блох в квартирах. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

От подвальных блох страдают жители первых и вторых этажей в домах на Южном шоссе и проспекте Ильича.

По словам самих нижегородцев, они обращались с этой проблемой в управляющую компанию и ЖЭК. Там сказали, что ждать обработку придется еще неделю. Тогда жильцы пробовали самостоятельно избавиться от блох. Но поняли, что это бесполезно, пока не будет обработан подвал.

Ранее мы сообщали, что пациенты больницы скорой медицинской помощи в Дзержинске пожаловались на большое количество тараканов.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен