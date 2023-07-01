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НовостиТуризм1 июля 2023 8:38

Авиарейсы из Нижнего Новгорода до Хургады запустят с четвертого июля

Полеты будут выполняться два раза в неделю
Елизавета КОПЫЛОВА
Авиарейсы из Нижнего Новгорода до Хургады запустят с четвертого июля

Авиарейсы из Нижнего Новгорода до Хургады запустят с четвертого июля

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Нижнего Новгорода до Хургады. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Согласно информации, авиакомпания запускает масштабную программу полетов в Египет. Так, из Нижнего Новгорода до Хургады рейсы будут по вторникам и пятницам. Первый полет будет уже четвертого июля.

Отметим, рейсы будут осуществляться совместно с туристическим оператором «Библио-Глобус» и будут выполняться на лайнерах Боинг 737-800. Самолет вмещает в себя 189 пассажиров.

Билеты на рейсы доступны при бронировании комплексного тура, включающего перелет, трансфер, проживание и экскурсии.