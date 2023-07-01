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НовостиОбщество1 июля 2023 7:54

Детский центр медицинской и социальной помощи появится в Нижнем Новгороде

Он откроется в Московском районе
Елизавета КОПЫЛОВА
Детский центр медицинской и социальной помощи появится в Нижнем Новгороде

Детский центр медицинской и социальной помощи появится в Нижнем Новгороде

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центр медицинской и социальной помощи для детей откроется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Согласно информации, центр будет расположен в доме №100 на улице Березовской в Нижнем Новгороде. Его смогут посещать дети, у которых трудности в социальной адаптации или развитии.

Учредителем центра допобразования выступит департамент образования города. Учреждение планируют зарегистрировать в сентябре 2023 года. До этого времени необходимо разработать устав, штатное расписание и прочие документы.