Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 30 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области 30 июня ожидаются сильные дожди. Экстренное предупреждение в связи с этим уже выпустило региональное ГУ МЧС.

- В 17:55 29 июня поступило предупреждение о неблагоприятном явлении погоды: в течение суток 30 июня в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде местами ожидаются сильные дожди.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижний Новгород 29 июня придут дожди и резкое похолодание. Такая погода в Нижегородской области сохранится в течение недели. И в пятницу, и в ближайшие выходные в регионе будет не теплее +17…+18 градусов. При этом все эти дни будут продолжаться дожди и грозы.

- Немного теплее станет в Нижнем Новгороде только в воскресенье – воздух прогреется до +23 градусов. По ночам будет не теплее +13…+14 градусов, - рассказывают синоптики. – Одновременно с этим в регионе продолжатся дожди. Правда, гроз уже не будет.