Ливни и грозы на неделю: Резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде

Резкое похолодание до +17 градусов придет в Нижний Новгород с 29 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом погода никак не хочет радовать нижегородцев. Только-только в регион пришло тепло, и вот уже снова грядет похолодание. Уже 29 июня в Нижегородской области столбики термометров опустятся до +17 градусов.

- В четверг, 29 июня, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области похолодает до +17 градусов, - обещают синоптики. – В ночные часы будет еще холоднее – не больше +13 градусов. Это похолодание будет сопровождаться ливнями и грозами.

Такая погода в Нижегородской области сохранится в течение недели. И в пятницу, и в ближайшие выходные в регионе будет не теплее +17…+18 градусов. При этом все эти дни будут продолжаться дожди и грозы.

- Немного теплее станет в Нижнем Новгороде только в воскресенье – воздух прогреется до +23 градусов. По ночам будет не теплее +13…+14 градусов, - рассказывают синоптики. – Одновременно с этим в регионе продолжатся дожди. Правда, гроз уже не будет.