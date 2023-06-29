Глеб Никитин и Игорь Маковский открыли высокотехнологичный Центр управления сетями в Нижнем Новгороде.

Современный и высокотехнологичный Центр управления сетями «Нижновэнерго» начал свою работу в Нижнем Новгороде. В церемонии открытия участвовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Центр оборудован современными информационными системами, которые позволяют диспетчерам в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, их мощности, видеть текущие данные о напряжении у потребителя. Таким образом, вся информация о сбоях в системе моментально поступает в ЦУС. Система обеспечивает связь со всеми оперативно-выездными и ремонтными бригадами для ликвидации нарушений.

– Новый Центр управления сетями напрямую повлияет на повышение надежности электроснабжения в регионе. Главная цель – это своевременное получение информации о происходящем в энергосистеме и возможности принять обоснованные решения на основе объективных данных, – подчеркнул Глеб Никитин. – Обеспечение надежности и стабильного развития электросетей области - важнейшее из направлений нашего сотрудничества.

Центр оборудован современными информационными системами.

Модернизированный объект обеспечит удаленное оперативно-технологическое управление 262 подстанциями, порядка 16 тысячами распределительных электроустановок и более чем 64 тысячами километров линий электропередачи. Главная особенность нового объекта - то, что ЦУС действует на базе отечественных разработок.

– Центр управления сетями «Нижновэнерго» – на сегодняшний день самый современный и высокотехнологичный в контуре нашей ответственности. Это эффективный инструмент для качественного исполнения нашей главной задачи – обеспечение надежного электроснабжения в регионе. В будущем Центр может стать новой аналитической площадкой, ресурсы которой будут использованы для максимальной реализации потенциала Нижегородской области, – поделился Игорь Маковский.

Центр управления сетями многофункционален. Круглосуточный контроль ведётся не только за состоянием энергооборудования, но и обеспечивает охрану инфраструктуры. Так, информация об авариях на подстанциях, срабатывании защитных систем, нарушении периметра поступает в ЦУС, где ведется непосредственное телеуправление объектами. Такое решение позволяет сократить время восстановления электроснабжения потребителей.