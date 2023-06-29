Два человека отравились грибами в Нижегородской области с начала года

Два человека отравились грибами в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области с начала года отравились грибами уже два человека, среди которых один ребенок. Все они сами собирали рибы в лесу и потом сами же их приготовили.

- К счастью, все отравления закончились благополучно, - рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – Пострадавшие сами обратились в больницу, где им была оказана вся необходимая помощь.

По словам специалистов, тяжелее всего отравления грибами переносят дети. Поэтому до 14 лет лучше вообще не давать им любые грибные блюда. Определенные правила безопасности стоит соблюдать и взрослым.

- Надо помнить, что из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания, - рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. - Одной из главных причин отравления является неправильная технология приготовления грибов. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. Грибной отвар необходимо слить, в пищу не употреблять.