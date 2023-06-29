Границы ТОР «Саров» расширят в Нижегородской области до 76 гектаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Границы территории опережающего развития «Саров» расширят в Нижегородской области до 76 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова.

Предполагается, что режим ТОР «Саров» будет распространяться еще на 14 участков. В заявку также включены бизнес-планы семи инвесторов.

– Расширение границ одной из ключевых преференциальных зон в регионе – еще один шаг в создании комфортных условий для инвесторов, – отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Интерес к этой территории у инвесторов был всегда, но из-за инфраструктурных и других ограничений развитие ТОР «Саров» долгое время было ограничено. Сейчас же в состав ТОР планируется включить новые участки. Таким образом, ее площадь значительно увеличится.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, благодаря увеличению площади ТОР «Саров» почти в два раза Нижегородская область получит более 200 новых рабочих мест, а также инвестиции в размере 1,8 миллиарда рублей.

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