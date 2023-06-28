Две новые выставки появятся в зоопарке Лимпопо 4 июля. Фото: официальное сообщество зоопарка «Лимпопо» во «ВКонтакте»

Две новые выставки появятся в нижегородском зоопарке Лимпопо 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба общественного пространства.

4 июля дли жителей откроют комплексную просветительскую выставку «Ирбис – кошка-невидимка», а также новый Музей самовара.

Выставка «Ирбис – кошка-невидимка» является коллаборацией Московского зоопарка и Попечительского совета Национального парка «Сайлюгемский». В Нижнем Новгороде она будет временно. Выставка представляет собой семь мультитач-объектов, которые позволят жителям познакомиться со снежными барсами. На первом стенде будет информация о животных, на втором маршруты их миграции, а на третьем можно будет сравнить свою руку с лапой барса. На четвертом стенде с помощью шлема виртуальной реальности можно будет увидеть мир глазами барса. Также на выставке будут стенды, где можно услышать защитный рык животного, потрогать его шерсть и даже сфотографироваться в фотозоне.

Главной целью данной выставки является возможность привлечь внимание к исчезновению популяции снежного барса. В России их не более 70 особей.

Второй выставкой в зоопарке «Лимпопо» станет Музей самовара. Это второй тематически музей в Нижегородской области, посвященный культуре чаепития.

- Новое выставочное пространство объединит в себе сотни исторических экспонатов XVIII-XX веков, включая всевозможные самовары, чайники, старинную резную мебель и различные принадлежности для чаепития. Отдельной уникальной особенностью экспозиции станут воссозданные исторические локации, внутри которых посетители музея смогут перенестись в начало прошлого столетия и проникнуться духом эпохи, - отметили в пресс-службе общественного пространства.

На проработку новой экспозиции у создателя музея Владимира Георгиевича Герасичкина ушло несколько десятилетий.

Открытие новых локаций в зоопарке приурочено к 20-летнему юбилею общественного пространства.