Компания из Твери выступит застройщиком КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Фото: документ на сайте Минграда Нижегородской области.

Компания из Твери займется комплексным развитием территорий на улице Правды в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Компания «Специализированный застройщик Новый город» из Твери выиграла в торгах по проведению КРТ. Всего участвовало семь компаний.

Согласно договору, застройщику нужно будет преобразовать участок в границах ул. Правды, ул. Чонгарской и ул. Менделеева. Сегодня на этой территории расположены четыре ветхих и пять аварийных многоквартирных жилых домов. По трем аварийным домам администрация уже начала расселение жителей в рамках государственной программы. По двум другим аварийным домам застройщик передаст администрации города жилые помещения или денежную компенсацию.

Компания под контролем правительства Нижегородской области также выполнит расселение домов, которые принадлежат сносу, но не были признаны аварийными. Застройщик заключит договор с каждым собственником.

После того, как всех жителей переселят, все старые дома снесут. На их месте построят многоквартирные дома, общей площадью 16, 27 тысяч кв. метров.

Здесь также построят двухэтажную наземную парковку, а на первых этажах жилых домов застройщик должен предусмотреть размещение магазинов и иных помещений коммерческой функции.

Территорию преобразуют в течение 10 лет.