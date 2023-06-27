Фестиваль-конкурс «Арзамасские купола» пройдет с 28 по 30 июля.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» пройдет с 28 по 30 июля на Соборной площади в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Фестиваль состоится уже в 12 раз. Мероприятия приурочены ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
Принять участие в конкурсной части фестиваля «Арзамасские купола» могут авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы с произведениями православного и патриотического содержания.
– Надеюсь, что фестиваль сохранит свой прежний масштаб – в прошлом году более 150 человек представляли 25 регионов России, Беларусь. Особенно приятно, что среди конкурсантов были исполнители из Донецкой Народной Республики, – отмечает мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Для участия в конкурсной части фестиваля нужно отправить заявку не позднее 1 июля 2023 года. Форма заявки размещена на сайте в разделе «Мероприятия города/Арзамасские купола».
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