Фестиваль-конкурс «Арзамасские купола» пройдет с 28 по 30 июля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» пройдет с 28 по 30 июля на Соборной площади в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фестиваль состоится уже в 12 раз. Мероприятия приурочены ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Принять участие в конкурсной части фестиваля «Арзамасские купола» могут авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы с произведениями православного и патриотического содержания.

– Надеюсь, что фестиваль сохранит свой прежний масштаб – в прошлом году более 150 человек представляли 25 регионов России, Беларусь. Особенно приятно, что среди конкурсантов были исполнители из Донецкой Народной Республики, – отмечает мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Для участия в конкурсной части фестиваля нужно отправить заявку не позднее 1 июля 2023 года. Форма заявки размещена на сайте в разделе «Мероприятия города/Арзамасские купола».

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