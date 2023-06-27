Разовый налог на сверхприбыль установят для ряда нижегородских предприятий. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Разовый налог на сверхприбыль установят для нижегородских предприятий, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 года составила более 1 млрд рублей. Такое предложение вынесли депутаты на заседании комитета по бюджету и налогам, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

– Ставка налога устанавливается в размере 10 процентов. При этом в случае фактического перечисления в 2023 году обеспечительного платежа в федеральный бюджет, размер налога, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5 процентов, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, – отмечают в региональном Заксобрании.

Налог на сверхприбыль будет зачисляться в федеральный бюджет, что принесет дополнительные 300 млрд рублей.

Согласно законопроекту, предприятия по добыче углеводородного сырья, угля, а также по переработке нефтяного сырья не должны будут платить налог на сверхприбыль.

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