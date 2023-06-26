В Починковском районе убили 67-летнюю пенсионерку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Починковском районе Нижегородской области обнаружили тело 67-летней пенсионерки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- По версии следствия, 22 июня в лесу в Починковском районе обнаружено тело 67-летней женщины, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Осмотр места происшествия свидетельствует о криминальном характере смерти женщины.

В ходе расследования предстоит провести ряд необходимых судебных экспертиз. Расследование этого дела продолжается, в ходе которого будут установлены все причастные к совершению преступления.