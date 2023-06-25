Правовая консультация пройдет для нижегородских пенсионеров 14 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правовая консультация пройдет для нижегородских пенсионеров и жителей, имеющих льготные категории, 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Правовая консультация пройдет 14 июля в 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства управления документационного обеспечения Нижегородской области. В консультации примут участие специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона.

Для участия необходима предварительная запись – она будет осуществляться в приемной граждан или по телефону. Заканчивается запись за пять рабочих дней до даты проведения юридической консультации.