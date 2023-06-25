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НовостиОбщество25 июня 2023 17:44

Правовая консультация пройдет для нижегородских пенсионеров 14 июня

Также консультация пройдет для льготных категорий граждан
Елизавета КОПЫЛОВА
Правовая консультация пройдет для нижегородских пенсионеров 14 июня

Правовая консультация пройдет для нижегородских пенсионеров 14 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правовая консультация пройдет для нижегородских пенсионеров и жителей, имеющих льготные категории, 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Правовая консультация пройдет 14 июля в 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства управления документационного обеспечения Нижегородской области. В консультации примут участие специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона.

Для участия необходима предварительная запись – она будет осуществляться в приемной граждан или по телефону. Заканчивается запись за пять рабочих дней до даты проведения юридической консультации.