Двое мужчин, пострадавших в аварии на Анкудиновском шоссе, находятся в коме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое мужчин, пострадавших при столкновении двух иномарок на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, находятся в коме. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, 24 июня в аварии пострадали семь человек, среди которых один ребенок. Несовершеннолетнего доставили в детскую областную больницу, а шестерых взрослых – в больницу имени Семашко.

Два молодых человека, каждому по 22 года, в результате ДТП получили тяжелую сочетанную травму. Сейчас они находятся в коме в реанимации. Их состояние крайне тяжелое.

50-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. В аварии он получил сочетанную травму и перелом костей голени.

Также в травмотделении находятся двое мужчин, 57-лет и 58-лет с множественными ушибами. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

48-летняя женщина после ДТП поступила в отделение травматологии с отдельными ушибами. Ее состояние средней степени тяжести.

– В связи с массовым поступлением пострадавших в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко принято оперативное решение о задействовании дополнительных кадровых ресурсов для оказания медицинской помощи, – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

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