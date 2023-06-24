Шесть взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок в Нижнем Новгороде

Пострадавших доставили в больницы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня днем на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде произошла авария, в которой тяжело пострадали шестеро взрослых и один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель «Мини Купера», поворачивая налево, не уступил проезд другой иномарке, и в результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали семь человек, среди которых один ребенок. На место ДТП приехали пять бригад скорой помощи Нижнего Новгорода, бригада частной скорой и реанимационная бригада. Несовершеннолетнего доставили в детскую областную больницу, а шестерых взрослых – в больницу имени Семашко.

– Состояние трех взрослых оценивается как тяжелое. Состояние ребенка и мамы и одного взрослого – как средней степени тяжести, – сказал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен