Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2023 12:55

Шесть взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок в Нижнем Новгороде

Авария произошла на Анкудиновском шоссе 24 июня
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Пострадавших доставили в больницы.

Пострадавших доставили в больницы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня днем на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде произошла авария, в которой тяжело пострадали шестеро взрослых и один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель «Мини Купера», поворачивая налево, не уступил проезд другой иномарке, и в результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали семь человек, среди которых один ребенок. На место ДТП приехали пять бригад скорой помощи Нижнего Новгорода, бригада частной скорой и реанимационная бригада. Несовершеннолетнего доставили в детскую областную больницу, а шестерых взрослых – в больницу имени Семашко.

– Состояние трех взрослых оценивается как тяжелое. Состояние ребенка и мамы и одного взрослого – как средней степени тяжести, – сказал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен

ДТППроисшествия: ДТП