Футболист Момо Янсане и заместитель гендиректора Игорь Кудряшов ушли из «Пари НН». Фото: Александр ГЛУЗ

Заместитель гендиректора по трансферной политике и развитию молодежного футбола Игорь Кудряшов и нападающий Момо Янсане завершили работу в ФК «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Игорь Кудряшов работал в городе с октября 2019 года. За это время команда прошла путь от ФНЛ до российской премьер-лиги. Также была создана молодежная команда, а в прошлом году в «Пари НН» пришли молодые и перспективные игроки.

– В Нижнем Новгороде я чувствовал себя как дома: в нашем коллективе всегда царила благоприятная атмосфера. Благодарю за поддержку болельщиков и желаю успехов команде. Я обязательно буду следить за выступлениями «Пари НН». Мы еще увидимся, – сказал Игорь Кудряшов.

Гвинейский нападающий Момо Янсане забил 6 голов, выступая за «Пари НН» в 37 матчах. Уходя из футбольного клуба, он поблагодарил команду за уважение и внимание, а болельщиков – за веру.

– «Пари НН» навсегда останется в моем сердце. Адресую слова безмерной благодарности руководству клуба, всем его сотрудникам и моим товарищам по команде. Желаю нижегородцам успеха в новом сезоне, – подчеркнул Момо Янсане.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен