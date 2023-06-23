Никита Михалков приехал в Нижний Новгород со спектаклем. Фото: группа ВКонтакте «Новый городовой»

Городовые Нижнего Новгорода встретили на маршруте режиссера Никиту Михалкова, который приехал в город со спектаклем. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Новый городовой».

В Нижнем Новгороде режиссер представляет Центр театра и кино и свой спектакль «12». Спектакль сыграют 23 и 24 июня в рамках программы «Большие гастроли».

Отметим, благодаря этой программе зрители смогут познакомиться с лучшими постановками отечественных театров.

Ранее мы сообщали, что народный артист РФ Сергей Безруков приезжал в Нижний Новгород 14 июня. В театре оперы и балета он выступал в спектакле «Казанова. Ars Vivendi», где исполнил главную роль.

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