Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России по качеству воды

Доля проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям составляет менее 1%. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Нижний Новгород вошел в пятерку российских городов с лучшей водопроводной водой. Об этом сообщил начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора Дмитрий Липшиц в ходе онлайн-конференции 22 июня.

- Доля проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям составляет менее 1%, по химическим показателям в районе 3-3,5%, - добавил он.

Лидирует в этом рейтинге Москва, где доля негативных проб по микробиологическим показателям составляет менее 0,1%. Как отметил Дмитрий Липшиц, такая разница связана с тем, что в столице применяют суперхлорирование, тогда как в Нижнем Новгороде от этого решили пока отказаться.

Также по его словам, всего в области имеется до 4 тысяч источников, в которых качество воды очень высокое. При этом качество воды в каждой конкретной квартире зависит от таких факторов, как качество труб. Отследить качество своей воды можно онлайн на специальном сервисе водоканала.

В целом до 35% деятельности Роспотребнадзора связано с исследованием качества водоснабжения, то есть, это одно из наиболее приоритетных направлений работы. Только в нашем регионе ежегодно отбирается десятки тысяч проб, проводятся сотни тысяч исследований.