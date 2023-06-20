Змея укусила женщину за ногу в Городецком районе.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В Городецком районе женщину за ногу укусила змея, когда та была у себя в огороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главного внештатного специалиста-токсиколога министерства здравоохранения Нижегородской области Светлану Мудрову.
– Пострадавшая обратилась за помощью в ближайшую больницу, где ей вкололи сыворотку. Далее пациентка была маршрутизирована в больницу №33 Нижнего Новгорода. Сейчас состояние женщины удовлетворительное, – рассказала Светлана Мудрова.
Кроме того, в Нижегородском токсикологическом центре подчеркнули, что каждый год с признаками укусов пресмыкающихся за помощью обращаются 10-15 граждан.
Светлана Мудрова посоветовала после укуса как можно скорее наложить стерильную повязку на пораженное место, а после обратиться за помощью в больницу.
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