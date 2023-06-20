Бумагу для гофрирования начнут производить в Нижегородской области по новой технологии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Производство бумаги для гофрирования по новой технологии запустят в Нижегородской области. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Серийное производство бумаги для гофрирования поможет запустить специальный инвестиционный контракт – СПИК 2.0, который до конца 2028 года заключили Минпромторг России, лесопромышленная компания «Волга», правительство Нижегородской области и администрация Балахнинского района.

Реализация проекта позволит увеличить выпуск продукции с использованием современных технологий на 140 тысяч тонн в год. Благодаря дополнительному выпуску бумаги для гофрирования возрастет и прибыль.

– Механизм СПИК уже показал свою эффективность в нашем регионе. В данном случае речь идет о крупном проекте с серьезным объемом инвестиций, который имеет импортозамещающее значение и предполагает использование современных технологий, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду, – отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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