Старинный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде оклеивают пенопластом. Фото: Евгений Шиповников

Дом на улице Ильинской, 101, в Нижнем Новгороде, который был построен в 19 веке и принадлежал купеческой семье, оклеивают пенопластом. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Информацию о том, что старинный дом оклеивают пенопластом, ранее опубликовал на своей странице ВКонтакте житель Нижнего Новгорода Евгений Шиповников.

– На фасаде с окон первого этажа сняты решётки и шпаклёвкой замазаны щели! Полным ходом идёт оклеивание второго этажа пенопластом, – пишет Евгений Шиповников.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, фасад дома на Ильинской до реконструкции был с каменными наличниками и лепниной. Сейчас же применяются другие материалы – деревянная вагонка, пенопласт и жидкие гвозди.

Отметим, по данным управления государственной охраны ОКН Нижегородской области, дом №101 не является объектом культурного наследия.

– Работы выполняются согласно проекту, разработанному специализированной организацией, с сохранением архитектурных форм и элементов фасада МКД, – подчеркнули представители регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

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