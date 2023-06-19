Дом для жильцов взорвавшейся девятиэтажки на Краснодонцев достроят в 2023 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Нижнего Новгорода проверил строительство сразу нескольких важных домов, в том числе предназначенных для жильцов взорвавшейся девятиэтажки на улице Краснодонцев. Об этом глава города рассказал в своем телеграмм-канале.

- Проверил важные городские стройки: в Автозаводском районе на улице Героя Васильева, 31 и 33, и на Дружаева, 1а, - рассказал мэр города. - Хочу поблагодарить застройщика за внимательное отношение к жителям улицы Краснодонцев, которые участвовали в проектировании, помогали в выборе решений. Мы постарались максимально воссоздать планировки их пострадавших квартир.

По словам главы города, в доме № 31 по улице Героя Васильева степень готовности составляет почти 80%. Сейчас там идет отделка и монтаж внутренних сетей. В других домах процент готовности чуть ниже. В общей сложности в этих трех домах переселенцам из аварийного и ветхого фонда будет предоставлено 382 новые квартиры.

- Наш новый подход к расселению аварийного фонда - строить, а не покупать - дает результаты, - отметил Юрий Шалабаев. - В 2020 году для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья было закуплено всего 38 квартир, то в 2022 и 2023 – по 400. Сейчас мы подбираем новые площадки для строительства таких домов во всех районах города.

Как отметил глава города, все работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».