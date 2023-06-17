Борская ЦРБ скоро получит статус клинической. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Борская центральная районная больница получит статус клинической. Об этом в своем телеграм-канале написал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Замгубернатора приехал в Борскую ЦРБ, чтобы поздравить медиков с профессиональным праздником и отметил, что сейчас это самая большая районная больница области.

Он также добавил, что здесь сильный коллектив, многовековые традиции и высокий уровень оснащенности.

- Напомню, что совсем скоро больница получит статус клинической. Сейчас идут подготовительные мероприятия. И это будет единственная ЦРБ в России с таким статусом, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также пожелал всем сотрудникам здоровья и благополучия.