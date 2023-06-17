Съемки сериала о разведчицах прошли в ботаническом саду ННГУ. Фото: пресс-служба ННГУ им. Лобачевского

Съемки сериала «Российская разведка. Женские судьбы» прошли в ботаническом саду ННГУ им. Лобачвеского. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На несколько часов ботанический сад стал площадкой для съемок документально-игрового сериала. В частности, выбрали локацию с вьющимися растениями и лианами.

Отметим, четырёхсерийного фильм о «секретной дипломатии» России в Европе на рубеже XIX и XX веков реализует нижегородская киностудия «Кинофактура» при финансовой поддержке АНО «Институт развития интернета».

- «Российская разведка. Женские судьбы» – это история четырёх героинь, каждая из которых внесла яркий вклад в дело внешней и внутренней разведки Российской империи. Героини – княгиня Екатерина Багратион, графиня Дарья Ливен, певица и актриса кино Надежда Плевицкая и агент полиции Анна Серебрякова. Наша задача – проиллюстрировать жизненный путь легендарных женщин, - рассказал продюсер и режиссер проекта Евгений Кудельников.

Съёмки проходят при поддержке министерства культуры Нижегородской области в исторических интерьерах и на улицах города. Премьера запланирована уже на осень 2023 года.