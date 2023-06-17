Движение транспорта на площади Минина частично перекрыли до 28 июня. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта частично перекрыли на улице Минина до 28 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке дороги от улицы Минина до Нижневолжской набережной. Проезд будет частично закрыт до 23:59 28 июня. Однако в департаменте отмечают, что ограничения не будут распространяться на проезд с Георгиевского съезда на Верхне-Волжскую набережную.

На подъездах к территории установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Специалисты напоминают автомобилистам ознакомиться заранее со схемой движения и следовать дорожным знакам.

Напомним, ранее стало известно, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Рождественской в Нижнем Новгороде.