Почти 5 тысяч нижегородцев пострадали от клещей в 2023 году

Исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита в лаборатории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшний день, 15 июня, в медицинские учреждения Нижегородской области с укусами клещей обратились 4 983 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 48 районах области, восьми районах города Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске. Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 11,7%. Это связано с тем, что нижегородцы стали активно посещать места, где чаще всего происходит присасывание клещей, например, леса или дачные участки.

– В текущем году зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 22 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, – уточнили в ведомстве.

Больше всего присасываний выявлено в Городецком районе (337 случаев), в Дзержинске (297 случаев), в Борском районе (248 случаев). В Нижнем Новгороде наибольшее число нападений выявлено в Автозаводском районе – 512 случаев.

Напомним, что одним из способов защитить себя от клещей остается индивидуальная защита. Крайне важно правильно одеваться, обрабатывать одежду акарицидными средствами, пользоваться репеллентами и, конечно, осматривать себя на наличие клещей.