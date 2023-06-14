Стартовало масштабное благоустройство в парке Кулибина в Нижнем Новгороде

Стартовало комплексное благоустройство в парке Кулибина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Благоустройство территории пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На данный момент подрядчик приступил к подготовительным работам и очистке территорий от сухостойных деревьев. Далее запланирован демонтаж покрытий дорожек, установка бордюрного камня и ремонт существующего шахматного клуба.

-Вместо аварийных деревьев планируется высадить более 30 кленов, лип, рябин, черемух и ясеней, а также около 1500 кустарников и более 190 погонных метров живой изгороди. Кроме этого, будет выполнено устройство газонов и цветников, - сообщил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

В рамках проекта также проведут санитарно-технические мероприятия по удалению прикорневой поросли, антисептированию дупел и механических повреждений, санитарная обрезка сухих ветвей у существующих зеленых насаждений. Также выполнят устройство детской игровой и спортивной площадок, установят новое ограждения, а также появятся лавочки и урны.