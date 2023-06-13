В Нижегородской области наградили медиков, оказавших помощь Захару Прилепину после покушения. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В преддверии Дня медицинского работника наградили медиков, оказавших помощь Захару Прилепину после покушения в Нижегородской области. Об этом своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На торжественном мероприятии было около 30 наград от правительства региона, Заксобрания и Нижегородской епархии. Личные награды получили медработники, которые боролись за жизнь Захара Прилепиина после покушения 6 мая.

- Наталья Волкова из Борской ЦРБ, Виктор Селивёрстов из Центра медицины катастроф, Александр Голенков и Александра Окулова из больницы им. Семашко – все они действовали как единая команда! – отметил Глеб Никитин.

Также в этом году отметили тех, кто помогал жителям новых регионов России. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что медицинские работники настоящие герои и поблагодарил за их труд.