Скульптура, посвященная заслуженному тренеру России Автандилу Барамидзе, установлена в Дзержинске

12 июня в рамках торжественной церемонии открытия Чемпионата России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом в Дзержинске была открыта скульптура Заслуженного тренера России, главного тренера паралимпийской сборной России по футболу Автандила Михайловича Барамидзе, ушедшего из жизни в прошлом году. Она расположилась на стадионе «Капролактамовец», где проходят игры Чемпионата.

«Дзержинск – родина паралимпийских чемпионов, о котором известно далеко за пределами Нижегородской области. Благодаря спортсменам, тренерам и руководству города здесь развиваются различные дисциплины паралимпийского спорта. Соревнования любого масштаба всегда организованы на самом высоком уровне. На наш взгляд, установить скульптуру, посвященную Автандилу Михайловичу, именно в Дзержинске – самое правильное решение. Все, что он сделал, мы, его воспитанники, понесем дальше. Будем стараться, чтобы этот спорт и дальше развивался именно так, как он это задумывал», – сказал президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин.

Скульптура Автандила Барамидзе была изготовлена нижегородским мастером, участником российских и областных выставок Александром Комаровским. Фигура выполнена из бетона и составляет почти 3 метра в высоту вместе с постаментом.

«Мне выпала честь лично знать Автандила Михайловича, он был мудрым наставником, верным другом, прямым и честным человеком. И я считаю большой честью, что его памятник будет стоять именно у нас! Тем более что нашей спортшколой «Салют» руководит ученик Автандила Михайловича – паралимпиец Андрей Куваев. Знаю, что, выбирая место для установки памятника, оргкомитет отметил высокий уровень развития паралимпийского спорта в нашем городе и Нижегородской области. Обещаю, что это только начало. Скоро откроем Центр подготовки по адаптивным видам спорта и будем усердно тренировать новых чемпионов!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Под руководством Автандила Барамидзе паралимпийская сборная России по футболу стала двукратным паралимпийским чемпионом (2000 и 2012), двукратным серебряным призером Паралимпийских игр (1996 и 2008), бронзовым призером Паралимпийских игр (2004), четырехкратным чемпионом мира (2007, 2011, 2015 и 2019), чемпионом Европы 2018 и многократным призером чемпионатов мира и Европы.

Скульптура была изготовлена нижегородским мастером, участником российских и областных выставок Александром Комаровским

«Для меня, как и для многих его спортсменов, Автандил Михайлович – больше чем тренер. Это настоящий друг, брат и отец, который идет с тобой по жизни и всегда готов подставить свое плечо, дать дельный совет, где-то поругать. Будучи строгим и очень требовательным к себе, он воспитывал эти качества и в своих учениках. Говорил, что мы должны стремиться только на самую вершину пьедестала, только на первое место, не иначе. И я безмерно рад тому, что теперь его скульптуру будут видеть воспитанники «Салюта», а Автандил Михайлович будет приглядывать за тем, как они занимаются», – поделился директор спортшколы «Салют», чемпион Паралимпийских игр 2012 года, депутат Думы города Дзержинска Андрей Куваев.

Напомним, Аллея спортсменов на стадионе «Капролактамовец» была открыта в 2021 году по инициативе директора спортивной школы «Салют» Андрея Куваева и при поддержке спонсоров. Всего вместе с фигурой Автандила Барамидзе на ней сейчас одиннадцать скульптур: футболист, боец-рукопашник, пловец, легкоатлет, пауэрлифтер, боксер, регбист, теннисист, мотоциклист и гандболист.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска