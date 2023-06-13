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НовостиОбщество13 июня 2023 13:00

Мемориал участникам войны и труженикам тыла на улице Бекетова отремонтируют за 18 млн рублей

На данный момент идут поиски подрядчика
Елизавета КОПЫЛОВА
Мемориал участникам войны и труженикам тыла на улице Бекетова отремонтируют за 18 млн рублей.

Мемориал участникам войны и труженикам тыла на улице Бекетова отремонтируют за 18 млн рублей.

Фото: Яндекс.Карты

Мемориал участникам войны и труженикам тыла в Советском районе Нижнего Новгорода отремонтируют за 18 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

В ходе ремонтных работ сначала демонтируют старые гранитные плиты и поменяют на новые, обновят облицовку. Также рядом с памятником появится светильники.

На данный момент ведутся поиски подрядчика, который должен будет провести ремонтные работы мемориального комплекса, расположенного на пересечении улиц Бекетова и Нартова. Подведение итогов по выбору компании состоятся 30 июня.

Начальная (максимальная) стоимость работ составила 18,2 млн руб. Заказчиком выступает администрация Советского района.