Нижегородская область оказалась на 65 строчке по доступности жилья в РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородская область заняла 65 строчку по доступности жилья в РФ. Об этом сообщили в рейтинге «РИА Новости».

Сейчас срок накопления для покупки квартиры нижегородской семье увеличился до восьми лет. В прошлом году копить нужно было 6,6 лет.

Рейтинг был составлен с опорой на минимальное количество лет, которое потребуется семье с одним ребенком для приобретения вторичного жилья, площадью 60 квадратных метров. Доступность жилья для нижегородской семьи снизилась в связи с тем, что за год стоимость недвижимости увеличилась. Сейчас средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 5,9 млн рублей.

Лидерами рейтинга оказались Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где на жилье можно накопить минимум за 2,6 года. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где на квартиру нужно копить 2,7 года. Последнее место занял город Севастополь, где семье нужно будет копить 14,2 года для покупки жилья.