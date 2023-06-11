Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников легкой промышленности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил граждан с Днем работников легкой промышленности, который отмечается 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Уважаемые работники легкой промышленности! Дорогие ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! – сказал Глеб Никитин. – Ваша профессия требует творческого подхода. Руки мастера способны создать настоящее произведение искусства, а вдохновения для такой работы нужно очень и очень много.

В своем поздравлении губернатор напомнил об истории легкой промышленности в Нижегородской области. Так, на всю Россию были известны кожевенные предприятия богородских мастеров, а торговля на Нижегородской ярмарке была значима для всей отрасли. Глеб Никитин также отметил, что сегодня в регионе возрождается интерес к профессии, нижегородцы создают что-то новое и реализовывают проекты, важные для всей страны.

– Мне хочется пожелать вам никогда не терять веры в себя и свое признание! Пусть вдохновение и любовь к профессии всегда дарят вам радость! – добавил Глеб Никитин.

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