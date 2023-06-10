Портрет Героя России Евгения Шнитникова появился рядом с нижегородской школой. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Граффити с изображением Героя России Евгения Шнитникова появилось рядом со школой №12 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Патриотический арт-объект участника боевых действий на территории Чеченской республики Евгения Шнитникова появился 9 июня. Это 101-е граффити, созданные в рамках проекта «Арт-двор». Организаторами являются НРО ВОД «Волонтеры победы» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Во время открытия арт-объекта состоялась торжественная церемония с исполнением композиций о любви к Родине, а ученики школы прочитали патриочески стихи и рассказали о подвигах Евгения Шнитникова.

- Для нас большая честь - в преддверии такого важного праздника, как День России, открыть арт-объект с изображением настоящего героя. Своим примером он показал, что значит быть истинным патриотом своей страны, доблестным защитником, который готов ценой своей жизни вступиться за Родину и соотечественников, - поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Напомним, что проект «Арт-двор» направлен на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, нижегородцах, воевавших в горячих точках, и популяризации современных трудовых побед путем создания граффити патриотической направленности.