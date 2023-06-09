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НовостиПроисшествия9 июня 2023 17:46

Садовый дом сгорел из-за удара молнии в Нижегородской области

Людей в доме по счастливой случайности не было
Елизавета КОПЫЛОВА
Садовый дом сгорел из-за удара молнии в Нижегородской области

Садовый дом сгорел из-за удара молнии в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Садовый дом сгорел из-за удара молнии в поселке Большое Пикино в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в СНТ "Кристалл" поступило в 18:45. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия и в 19:22 пожар на площади 30 кв. метров был ликвидирован. По счастливой случайности в доме не было людей.

Трое пожарных и девять пожарных машин участвовали в ликвидации пожара. По информации ведомства, предполагаемая причина возгорания – грозовой разряд.