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НовостиПроисшествия9 июня 2023 14:38

Экс-главу МСУ Балахнинского района признали виновным в превышении должностных полномочий

Ему назначили 3 года лишения свободы условно
Елизавета КОПЫЛОВА
Экс-главу МСУ Балахнинского района признали виновным в превышении должностных полномочий

Экс-главу МСУ Балахнинского района признали виновным в превышении должностных полномочий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего главу местного самоуправления Балахнинского района признали виновным в превышение должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в 2014 году подсудимый в должности главы администрации Балахнинского района дал согласие на заключения договора мены между муниципальным унитарным предприятием и физическим лицом. Это повлекло отчуждение объектов недвижимости на улице Дзержинского в городе Балахне. При этом, стоимость приобретенного физическим лицом имущества оказалась значительно ниже рыночной.

Бывший глава Балахнинского района признал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно.