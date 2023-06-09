Экс-главу МСУ Балахнинского района признали виновным в превышении должностных полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего главу местного самоуправления Балахнинского района признали виновным в превышение должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в 2014 году подсудимый в должности главы администрации Балахнинского района дал согласие на заключения договора мены между муниципальным унитарным предприятием и физическим лицом. Это повлекло отчуждение объектов недвижимости на улице Дзержинского в городе Балахне. При этом, стоимость приобретенного физическим лицом имущества оказалась значительно ниже рыночной.

Бывший глава Балахнинского района признал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно.