Движение транспорта ограничат на улице Бетанкура 11 и 12 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта будет ограничено на улице Бетанкура в Канавинском районе 11 и 12 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

По информации источника, с 00:01 до 18:00 11 июня будет ограничено частично движение на улице Бетанкура – от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

С 00:01 до 18:00 12 июня будут введены ограничения на участке от Волжской набережной до Мещерского бульвара.

Для автомобилистов будет организован объезд по прилегающим территориям. Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать дорожным знакам.