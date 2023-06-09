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НовостиОбщество9 июня 2023 13:54

Движение транспорта ограничат на улице Бетанкура 11 и 12 июня

Объезд будет организован по прилегающим дорожным участкам
Елизавета КОПЫЛОВА
Движение транспорта ограничат на улице Бетанкура 11 и 12 июня

Движение транспорта ограничат на улице Бетанкура 11 и 12 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта будет ограничено на улице Бетанкура в Канавинском районе 11 и 12 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

По информации источника, с 00:01 до 18:00 11 июня будет ограничено частично движение на улице Бетанкура – от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

С 00:01 до 18:00 12 июня будут введены ограничения на участке от Волжской набережной до Мещерского бульвара.

Для автомобилистов будет организован объезд по прилегающим территориям. Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать дорожным знакам.