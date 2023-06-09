Территорию возле пакгаузов на Стрелке планируют благоустроить за 22,9 млн рублей Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Территорию от памятника Александру Невскому до пакгаузов на Стрелке планируют благоустроить в Нижнем Новгороде за 22,9 млн рублей. Такая информация содержится на портале госзакупок.

Заказчиком выступит администрация Канавинского района в Нижнем Новгороде. Подрядчика, который будет приводить в порядок территорию, выберут 29 июня. Он проведет демонтажные работы, проложит дорожки из брусчатки, проведет работы по озеленению территории. Кроме того, будет обустроена система наружного освещения.

Победившая на аукционе организация должна будет выполнить все работы до первого сентября 2023 года.