Фестиваль «Музыка балконов» стартует в Нижнем Новгороде с 10 июня Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Фестиваль «Музыка балконов» начнется в Нижнем Новгороде 10 июня. Об этом сообщают организаторы фестиваля - министерство культуры Нижегородской области совместно с Нижегородским хоровым колледжем имени Л.К. Сивухина.

Как отмечается, концерты будут проходить на балконах Усадьбы Рукавишниковых, Дома Сироткина, усадьбы Рябининой и Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина. До 26 августа нижегородцы смогут посетить выступления.

- Проект «Музыка балконов» появился в рамках акции «Ночь музеев» в прошлом году. Этой весной мы его повторили и получили очень много откликов и просьб, чтобы такие концерты проходили и дальше, - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Первый концерт пройдет уже 10 июня в 18:00 на балконе Усадьбы Рукавишниковых. Выступать будет лауреат всероссийских и международных конкурсов певица Майя Балашова.

В течение лета для нижегородцев запланировано исполнение русских романсов, песен из репертуара Федора Шаляпина, русских народных песен и джазовых композиций. В программе будут участвовать солисты Нижегородской и Мордовской филармонии, Нижегородского театра оперы и балета, Самарского оперного, Мариинского и Михайловского театров и другие.