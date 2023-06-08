Эксперты ИТ-отрасли внесли более 20 предложений для развития Нижегородской области

Стратегическая сессия «Территория цифрового лидерства». Фото: АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области»

Эксперты в сфере информационных технологий внесли свыше 20 предложений для стратегии развития Нижегородской области. Они обсудили вопросы привлечения ИТ-кадров, достижения цифровой независимости и цифровизации услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

7 июня на стратегической сессии «Территория цифрового лидерства» в рамках «Цифровизации услуг и сервисов» были выдвинуты инициативы по обмену практиками между районами, использованию в онлайн-коммуникации простого и понятного русского языка, а также по переводу государственных цифровых сервисов на платформы.

– Мы предлагаем разработать стандарты коммуникации и интерфейса цифровых ресурсов для того, чтобы любой человек, который посещает сайт органов исполнительной власти, смог сразу же сориентироваться и понять, о чем идет речь, — отметила заместитель руководителя Центра управления регионом Нижегородской области Татьяна Калегова.

Для привлечения кадров в ИТ-сферу было предложено разработать в регионе программу льгот, поддержки и подготовки школьных учителей в сфере ИТ, а также создать единый свод требований и квалификаций ИТ-специалистов.

В рамках «Цифрового суверенитета» эксперты выдвинули идеи по организации образовательных курсов для ИТ-компаний, а также обеспечению предприятий отечественным оборудованием, созданным на базе на базе ИТ-кампуса «НЕЙМАРК».

– Коллеги очень вдумчиво подошли к обсуждению предложенных тем. По многим направлениям мы движемся, но пока с недостаточной скоростью. Взяли в работу, уже сейчас понятно, что многие предложения лягут в основу обновленных планов развития региона, — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

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