Свет отключат по шести адресам в Нижнем Новгороде 8 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электроэнергию отключат по шести адресам в Нижнем Новгороде 8 июня. Отключения запланированы в Автозаводском и Канавинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Автозаводском районе останутся без света жильцы домов №8 и 10 по улице Мельникова, а также дома № 51 по улице Космической.

В Канавинском районе электричество отключат на улице Канавинской, 3Б,3,1/21. По всем адресам света не будет с 9 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работа на объектах ЖКХ.