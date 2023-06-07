Два нижегородских университета вошли в рейтинг IT-вузов по уровню зарплат выпускников Фото: Николай Александров

ННГУ имени Н.И. Лобачевского и НГТУ имени Р.Е. Алексеева вошли в рейтинг лучших технических вузов по уровню зарплат выпускников 2017 – 2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

ННГУ имени Н.И. Лобачевского занял 11 место в рейтинге. Университет опустился на две строки по сравнению с результатами прошлого года. Средняя зарплата выпускников в IT-сфере составляет 165 000 рублей. Кроме того, 75,3 процента окончивших ННГУ работают в Нижегородской области.

НГТУ имени Р.Е. Алексеева занял 19 место рейтинга, упав на одну строку с 2022 года. Средняя зарплата окончивших университет равна 125 000 рублей в месяц.

Лидером рейтинга стал МФТИ, средний заработок выпускников которого равен 270 000 рублей в месяц. Второе место поделили Университет ИТМО и МГУ имени М.В. Ломоносова со средней зарплатой окончивших вузы в 235 000 рублей. Третью строчку рейтинга заняли МГТУ имени Н.Э. Баумана и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Их выпускники зарабатывают в среднем по 230 000 рублей в месяц.

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