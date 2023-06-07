В Дзержинске ведется благоустройство 21 дворовой территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Глава города Дзержинска Иван Носков проверил ход благоустройства дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, первая очередь благоустройства дворовых территорий в Дзержинске проходит по 21 адресу, на эти цели выделено 72,3 млн рублей из бюджетов разного уровня.

«Мы продолжаем планомерную масштабную работу по благоустройству нашего города, повышению качества городской среды. В этом году благоустраиваем 21 двор, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Все работы идут в тесном взаимодействии с жителями домов. Уже традиционно собственники сами решают, какой будет их придомовая территория. Они высказывают пожелания по расположению тротуаров, парковок, участвуют в разработке проектов, контролируют все этапы выполнения работ. В те дворы, где жители активно формируют и подают заявки на участие в программе, ремонт приходит в первую очередь».

Во дворах на проспекте Дзержинского, 6 и 8/5 благоустройство уже завершено: проведена асфальтировка территории, установлены светильники, малые архитектурные формы (урны, лавочки). В планах у жителей продолжить работы на своей территории и установить современную детскую площадку, разбить клумбы и восстановить цветочный садик. А в большом дворе дома № 8 по проспекту Ленина работы в самом разгаре. По проекту жителей подрядчик выполняет базовый объем благоустройства, установит современную детскую, спортивную площадки и площадку для воркаута.

«Старту работ предшествовала серьезная подготовка. Список работ определяли совместно с соседями и ТСН «Наш дом». Например, детская площадка и воркаут будут разнесены в разные части двора, так как есть участок, где проходят коммуникации, а это небезопасно, – рассказала главе города Марина Гуськова, жительница дома по пр. Ленина, 8. – Заранее подготовили проект, сформировали пакет документов для участия в программе. Нам повезло с исполнителями. Они четко следуют графику, учитывают пожелания жителей».

На эти цели выделено 72,3 миллиона рублей из бюджетов разного уровня

Работы по благоустройству дворов стартовали в конце апреля, и по состоянию на начало июня в 16 дворах благоустройство завершено, в оставшихся процент готовности составляет в среднем 40-60%.

«Программа «Формирование комфортной городской среды» – реальная возможность участия жителей в благоустройстве и наведении порядка в своих дворах. Важно не оставаться в стороне от инициативы соседей, а принимать непосредственное участие, – отметил и.о. председателя Думы города Дзержинска Олег Богданов. – Депутаты будут более активно разъяснять порядок участия в федеральной программе. Ведь благоустройство двора – это не только укладка асфальта, речь и о зонах парковок, и об установке спортивных сооружений и детских площадок».

Подать заявку на благоустройство своего двора в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» жители Дзержинска могут в департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

Напомним, что национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска