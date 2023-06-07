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НовостиОбщество7 июня 2023 10:04

В Дзержинске ведется благоустройство 21 дворовой территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

На эти цели выделено 72,3 миллиона рублей из бюджетов разного уровня
В Дзержинске ведется благоустройство 21 дворовой территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Дзержинске ведется благоустройство 21 дворовой территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Глава города Дзержинска Иван Носков проверил ход благоустройства дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, первая очередь благоустройства дворовых территорий в Дзержинске проходит по 21 адресу, на эти цели выделено 72,3 млн рублей из бюджетов разного уровня.

«Мы продолжаем планомерную масштабную работу по благоустройству нашего города, повышению качества городской среды. В этом году благоустраиваем 21 двор, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Все работы идут в тесном взаимодействии с жителями домов. Уже традиционно собственники сами решают, какой будет их придомовая территория. Они высказывают пожелания по расположению тротуаров, парковок, участвуют в разработке проектов, контролируют все этапы выполнения работ. В те дворы, где жители активно формируют и подают заявки на участие в программе, ремонт приходит в первую очередь».

Во дворах на проспекте Дзержинского, 6 и 8/5 благоустройство уже завершено: проведена асфальтировка территории, установлены светильники, малые архитектурные формы (урны, лавочки). В планах у жителей продолжить работы на своей территории и установить современную детскую площадку, разбить клумбы и восстановить цветочный садик. А в большом дворе дома № 8 по проспекту Ленина работы в самом разгаре. По проекту жителей подрядчик выполняет базовый объем благоустройства, установит современную детскую, спортивную площадки и площадку для воркаута.

«Старту работ предшествовала серьезная подготовка. Список работ определяли совместно с соседями и ТСН «Наш дом». Например, детская площадка и воркаут будут разнесены в разные части двора, так как есть участок, где проходят коммуникации, а это небезопасно, – рассказала главе города Марина Гуськова, жительница дома по пр. Ленина, 8. – Заранее подготовили проект, сформировали пакет документов для участия в программе. Нам повезло с исполнителями. Они четко следуют графику, учитывают пожелания жителей».

На эти цели выделено 72,3 миллиона рублей из бюджетов разного уровня

На эти цели выделено 72,3 миллиона рублей из бюджетов разного уровня

Работы по благоустройству дворов стартовали в конце апреля, и по состоянию на начало июня в 16 дворах благоустройство завершено, в оставшихся процент готовности составляет в среднем 40-60%.

«Программа «Формирование комфортной городской среды» – реальная возможность участия жителей в благоустройстве и наведении порядка в своих дворах. Важно не оставаться в стороне от инициативы соседей, а принимать непосредственное участие, – отметил и.о. председателя Думы города Дзержинска Олег Богданов. – Депутаты будут более активно разъяснять порядок участия в федеральной программе. Ведь благоустройство двора – это не только укладка асфальта, речь и о зонах парковок, и об установке спортивных сооружений и детских площадок».

Подать заявку на благоустройство своего двора в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» жители Дзержинска могут в департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

Напомним, что национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска