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НовостиОбщество7 июня 2023 8:27

Работы на участке улицы Акимова на выезде из города завершены на сутки раньше

Замена трубопроводов - продолжение проекта комплексного обновления магистральных сетей от Сормовской ТЭЦ
Работы на участке улицы Акимова на выезде из города завершены на сутки раньше

Работы на участке улицы Акимова на выезде из города завершены на сутки раньше

Работы по переврезке трубопроводов под дорожным полотном на участке ул. Акимова завершены досрочно – на сутки раньше. Движение открыто по основной дороге по обычной схеме.

Напомним, для проведения второго этапа подготовительных работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 5 июня на выезде на Борский мост движение было организовано по временной дороге, проложенной в газонной части для проведения работ по технологической переврезке трубопроводов, проходящих под дорогой. Подрядной организации удалось завершить работы досрочно, чтобы открыть движение на сутки раньше. В целом, в рамках летней ремонтной программы в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также будет выполнена реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства теплосети в 1989 году.

Замена трубопроводов на улице Акимова является продолжением проекта комплексного обновления магистральных сетей от Сормовской ТЭЦ, который реализуется с 2020 года. Ранее вдоль ул. Бурнаковской проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов 1 и 2 выпусков от СТЭЦ, а в 2022 год на 10 дней раньше планового срока был выполнен технически сложный этап работ по замене трубопроводов под Бурнаковским путепроводом. В этом году замена тепловых сетей продолжается с обратной стороны насыпи – под улицей Акимова. Одновременно вывести в ремонт все указанные участки невозможно из-за транспортных и технологических ограничений, в связи с чем замена теплосетей в данном районе производится поэтапно.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»