Работы на участке улицы Акимова на выезде из города завершены на сутки раньше

Работы по переврезке трубопроводов под дорожным полотном на участке ул. Акимова завершены досрочно – на сутки раньше. Движение открыто по основной дороге по обычной схеме.

Напомним, для проведения второго этапа подготовительных работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 5 июня на выезде на Борский мост движение было организовано по временной дороге, проложенной в газонной части для проведения работ по технологической переврезке трубопроводов, проходящих под дорогой. Подрядной организации удалось завершить работы досрочно, чтобы открыть движение на сутки раньше. В целом, в рамках летней ремонтной программы в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также будет выполнена реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства теплосети в 1989 году.

Замена трубопроводов на улице Акимова является продолжением проекта комплексного обновления магистральных сетей от Сормовской ТЭЦ, который реализуется с 2020 года. Ранее вдоль ул. Бурнаковской проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов 1 и 2 выпусков от СТЭЦ, а в 2022 год на 10 дней раньше планового срока был выполнен технически сложный этап работ по замене трубопроводов под Бурнаковским путепроводом. В этом году замена тепловых сетей продолжается с обратной стороны насыпи – под улицей Акимова. Одновременно вывести в ремонт все указанные участки невозможно из-за транспортных и технологических ограничений, в связи с чем замена теплосетей в данном районе производится поэтапно.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»